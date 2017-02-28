Достижения Подмосковья в сфере благоустройства поставили в пример регионам

Опыт Московской области в сфере комплексного ремонта и благоустройства должен стать примером для других российских регионов – такое мнение выразил заместитель Министра строительства РФ Андрей Чибис во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, Московская область является регионом-донором, который создает решения, которые должны стать примером для всей страны. Одним из таких решений, по мнению Чибиса, является комплексный ремонт и благоустройство – когда одновременно с капитальным ремонтом производится ремонт подъезда и обеспечивается благоустройство дворов.

«Отдельно я бы хотел отметить историю с привлечением частных инвестиций. Структурирование концессионных проектов, «очищение» инфраструктурных активов, передача их в концессию – это то, чем занимается Московская область», - заявил министр.

«Мы об этом с Губернатором говорили три года назад и теперь видим конкретные результаты, конкретные инвестиции», - подчеркнул Чибис.

