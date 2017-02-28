Двое румын погибли при попытке перепить друг друга

Двое граждан Румынии погибли в Испании из-за игры, в которой они пытались перепить друг друга. Об этом пишет The Mirror.

Тела 39-летних мужчин утром в воскресенье, 26 февраля, нашли их соседи по дому, находящемся в провинции Паленсия (на севере страны). Полиция полагает, что смерть наступила из-за алкогольной интоксикации. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Двое друзей устроили соревнование, чтобы узнать, кто из них может выпить больше. В ход шли и пиво, и шоты. Употреблять спиртное мужчины начали в пабе во второй половине дня и продолжили, когда вернулись домой в районе десяти вечера.

Товарищи, по словам их знакомых, часто мерились силами в «алкогольных поединках».

Приятели погибших также предположили, что мужчины могли умереть от отравления угарным газом из-за неисправной плиты, однако сотрудники правоохранительных органов не нашли подтверждения данной версии. После обнаружения тел полиция задержала пятерых человек. Возможно, они участвовали в игре и не оказали помощь умирающим.

Как сообщили местные власти, граждане Румынии работали на деревообрабатывающем предприятии.