Польская таможня прекратит работу с 1 марта

Таможня Польши с 1 марта прекратит работу. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Польши.

Согласно закону, подписанному президентом Анджеем Дудой, таможенную службу объединят с налоговой. Новое ведомство будет называться Национальной фискальной администрацией (Krajowa Administracja Skarbowa), его полномочия будут существенно расширены. При этом погранпереходы будут работать в прежнем режиме, структура таможенных постов также не изменится.

Россия граничит с Польшей исключительно в Калининградской области. Протяженность сухопутной границы — 204,1 километра, морской — 32,2 километра. Действуют семь погранпереходов, три из которых железнодорожные, четыре — автомобильные.