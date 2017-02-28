Фотопроект воспроизвел фрески Сикстинской капеллы с точностью до 99 процентов

Ватикан и издательство Scripta Maneant подготовили трехтомное издание, почти со стопроцентной точностью воспроизводящее фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Об этом сообщает Artnet.

Как рассказал бывший директор музея Ватикана и всемирно известный эксперт по Сикстинской капелле Антонио Паолуччи, в будущем эти фотографии позволят изучить каждый сантиметр фресок Микеланджело и других мастеров, что сильно поможет работе реставраторов.

Съемка фресок заняла 65 ночей: у фотографов было время с 19:00 до 2:00, когда они могли работать без туристов в помещении. Позднее фотографии были обработаны на компьютере и к ним применили особую технику «сшивания», чтобы объединить разные кадры в один.

Трехтомник будет состоять из 870 страниц и выйдет в печать ограниченным тиражом в 1999 копий. В него войдут 270 тысяч фотографий. Стоимость издания составит 12 тысяч евро.

В последний раз масштабные фотосъемки Сикстинской капеллы были проведены в период между 1980 и 1994 годами.