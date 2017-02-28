В ходе Сочинского форума прошла дискуссия о проблемах малого бизнеса

В рамках Российского инвестиционного форума (прошел в Сочи 27-28 февраля) состоялась дискуссия на тему проблем малого предпринимательства в стране. В ней принял участие бизнес-омбусмен Борис Титов. Он заявил, что в России растет число малых предприятий, но большая часть бизнесменов уходит в тень из-за высоких налоговых ставок.

«Когда был поднят налог на социальное страхование, мы сразу же лишились 500 тысяч предприятий малого бизнеса, но сейчас виден устойчивый подъем предпринимательства. За последние 3-4 месяца произошел просто колоссальный рост, однако это верхушка айсберга. На самом деле в России гораздо больше предпринимателей, но не все могут открыть свои доходы и показать свою деятельность. В первую очередь, государство должно думать о снижении налоговых ставок для предпринимателей — бизнесу надо дать возможность платить адекватные налоги. Еще одним направлением в государственной поддержке малого бизнеса может стать упрощение регистрации. Закон о самозанятых гражданах не работает в отношении такого предпринимательства, он больше подходит для уборщиц и нянь. За все время работы закона был зарегистрирован только один самозанятый предприниматель — это случилось неделю назад в Екатеринбурге», — пояснил Титов.

Заместитель председателя правления ВТБ Михаил Осеевский добавил, что у банков сейчас две проблемы — как дать деньги и как их потом вернуть. «Сегодня банки, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, ориентируются на предприятия с историей работы — очень сложно помогать начинающим бизнесменам, которые не всегда могут адекватно оценить свои риски. Как отмечает статистика, многие предприятия закрываются уже в первые три года своего существования. О каком кредитовании может идти речь, когда мы не знаем, будет ли завтра работать предприятие или нет?» — отметил он.

«Спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса в какой-то степени падает, несмотря на рекламу и убеждения в том, что малый бизнес должен брать кредиты и развиваться», — комментирует руководитель банка «Югра» Алексей Нефедов. По его словам, период экспансии прошел, и предприниматели стали более рачительно подходить к масштабированию бизнеса.

«Кто-то останавливается, достигнув определенного уровня успеха. Кто-то с опасением воспринимает программы банковского финансирования, потому что они всегда предусматривают кредитование под залог, других вариантов нет. Некоторые проекты, которые можно охарактеризовать, как инновационные и инвестиционно-привлекательные, не могут быть профинансированы банками, так как не проходят по требованиям залогового обеспечения и гарантий возвратности средств», — пояснил банкир.

По мнению Нефедова, кредитные ставки для малого бизнеса в настоящее время стабилизировались на уровне 14-15 процентов годовых.