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Документалку об Армани впервые разместили в общем доступе

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Видео: bazaar.ru

Короткометражный фильм Мартина Скорсезе 1990 года, посвященный итальянскому модельеру Джорджо Армани выложили в открытый доступ. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Harper's Bazaar.

В ленте под названием Made in Italy дизайнер рассказывает о своих отношениях в семье и о том, как устроен рабочий процесс в модном доме.

Компания Giorgio Armani s.p.a. основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

Один из недавних проектов модного дома — костюмы, созданные для проекта режиссера и сценариста Паоло Соррентино. Речь идет о сериале «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли.

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