Состояние российских миллиардеров выросло на четверть

Состояние российских миллиардеров за январь-февраль 2017 года выросло на 26,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как отмечается, состояние основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова увеличилось на 900,3 миллиона долларов. Кроме того, оно выросло на 850,2 миллиона долларов у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина и на 521,3 миллиона — у президента компании «Русал» Олега Дерипаски.

Кроме того, за первые два месяца 2017 года состояние главы группы «Ренова» Виктора Вексельберга возросло на 404,8 миллиона долларов, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона — 348,9 миллиона, основного владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко — на 179 миллионов долларов.

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BBI также отмечает, что общее состояние 28 российских миллиардеров увеличилось с момента избрания Дональда Трампа президентом США на 10,5 процента (на 24,4 миллиарда долларов), до 256 миллиардов долларов.

По итогам января 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров, по данным BBI, выросло на 7,9 миллиарда долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых бизнесмены имеют доли.