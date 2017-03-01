В Петербурге избавились от Парнаса

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении законопроект о переименовании муниципального округа Парнас. Новое название — «Сергиевское», принятое в честь преподобного Сергия Радонежского — станет официальным с 1 июля этого года, передает РИА Новости.

Смена названия в пояснительной записке к законопроекту объясняется необходимостью отразить исторические, культурные и иные местные традиции и особенности, пишет «Фонтанка». Кроме того, о переименовании просили многие местные жители.

Каким образом Сергий Радонежский связан с территорией муниципального образования, в документе не поясняется. Однако в его тексте говорится, что «в наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного». «При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое», — отмечается в законопроекте.

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Документ был представлен в петербургском заксе 15 февраля главой округа Алексеем Черезовым. Он, как сообщал «Интерфакс», уточнял, что совпадение названия округа с одной из российских политических партий не является основным мотивом для переименования.

Инициативу Черезова резко раскритиковал депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев. Он также просил выделить месяц на поправки, чтобы согласовать законопроект с топонимической комиссией города, однако парламентское большинство не поддержало его, дав только два дня.

Исторический район Парнас на севере Петербурга, на территории которого находится современный округ, получил свое название в XVIII веке благодаря одноименному холму, насыпанному по приказу Екатерины Великой. Аналогичные или схожие наименования имеют Парнасная улица, станции железной дороги и метрополитена «Парнас», Парнасский путепровод.