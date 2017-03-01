Названы лауреаты «архитектурного Нобеля»

Лауреатами Притцкеровской премии 2017 года стали Рафаэль Аранда, Карме Пигем и Рамон Вилалта из испанского архитектурного бюро RCR Arquitectes. Результаты опубликованы в среду, 1 марта, на сайте награды.

RCR Arquitectes было основано в 1987 году в Каталонии. К проектам архитекторов относятся центр искусства и дизайна La Cuisine в замке коммуны Негрепелис и музей Soulages во Франции.

Среди обладателей награды, которую считают аналогом Нобелевской премии в сфере архитектуры, — Оскар Нимейер, Тадао Андо, Фрэнк Гери и Рем Колхас. В 2004 году первой женщиной, ставшей Притцкеровским лауреатом, стала ирако-британский архитектор Заха Хадид.

Притцкеровская премия была основана в 1979 году американским бизнесменом и бывшим совладельцем сети отелей Hyatt Джеем Притцкером. Цель награды — «почтить ныне живущего архитектора или архитекторов, чьи сооружения воплощают такие качества, как талант, особый взгляд и заинтересованность, и кто внес стойкий и значительный вклад для человечества в строительную среду через искусство архитектуры».

Призовой фонд премии составляет 100 тысяч долларов. Победителю также вручается медаль из бронзы.