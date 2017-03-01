Грузия сняла с вооружения штурмовики Су-25

Грузинская армия отказывается от дальнейшей эксплуатации штурмовиков Су-25, в развитии средств поддержки с воздуха упор будет сделан на беспилотники. Об этом, как пишет ресурс «Грузия Online», заявил в интервью журналу «Арсенали» начальник генштаба Вооруженных сил Грузии бригадный генерал Владимир Чачибая.

По его словам, решение во многом обусловлено сложностью с запчастями. «Главный рынок комплектующих для этих самолетов — Россия, то есть доступа к ним нет», — указал Чачибая.

Текущую боеготовность самолетов Су-25 Чачибая оценил невысоко. «В последнее время полеты выполнял разве что один самолет. Мы хранили аппараты, которые не использовали. На это тратились большие суммы из бюджета», — пояснил он.

Кроме того, по его словам, эффективное применение таких самолетов в случае начала боевых действий затруднено. «Мы знаем, что в случае агрессии России шансов у нашей авиации нет. С учетом выдвинутого расположения средств ПВО России на территориях Абхазии и Самачабло (принятое в Грузии наименование Южной Осетии — прим. «Ленты.ру») будет достаточно 10 минут, чтобы после взлета сбить любой наш летательный аппарат», — посетовал Чачибая.

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В этой ситуации, отметил он, акцент в развитии боевой авиации Грузии следует сделать на беспилотных системах, предназначенных для разведки и ударных задач, а также на боевых вертолетах.

Самолеты Су-25 долгое время были основой ударной авиации ВВС Грузии. Семь машин были получены в 1992 году с Тбилисского авиазавода (единственного в СССР, выпускавшего самолеты этого типа), и еще 12 в начале 2000-х годов куплены в Чехии. Некоторые самолеты были модернизированы по проекту Су-25КМ израильской фирмой Elbit.

Часть их впоследствии была перепродана в Азербайджан, а две или три машины потеряны во время Пятидневной войны 2008 года. В 2010-х годах страна покупала по остаточной стоимости в Болгарии выработавшие ресурс самолеты Су-25К (по оценкам экспертов — как источник запчастей или для ремонта с перепродажей в одну из стран Африки).

С 2010 года в Грузии упразднены ВВС как отдельный вид вооруженных сил, а имевшаяся авиация передана в состав сухопутных войск. Имеющаяся там авиабригада включает эскадрилью самолетов Су-25, Су-25КМ и Су-25УБ списочной численностью 12 машин.