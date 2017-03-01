В сети появилось видео перемещений бомбардировщика Су-24 по улице Воронежа

Военные перемещали в ночь на 1 марта по улицам Воронежа бомбардировщик Су-24, вызвав в городе ночные пробки. Телеканал «360» публикует запись поездки.

Самолет заметили в ночь на 1 марта на улице Грамши. Перегоняли его со скоростью около 5 километров в час с аэродрома Балтимор в сторону Воронежского авиазавода с военным сопровождением, при этом хвост и крылья машины были отсоединены.

Как сообщили «Вести Воронеж», его перемещали из аэродрома Балтимор в сторону Воронежского авиазавода для того, чтобы отреставрировать и покрасить. Выяснилось также, что Су-24 не смог воспользоваться взлетной полосой из-за реконструкции аэродрома, поэтому его пришлось доставлять на место ремонта по земле.