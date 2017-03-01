На стройке в Калининграде обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой

Массовое захоронение времен Второй мировой войны обнаружено при строительстве жилого дома в Калининграде. Об этом сообщает в среду, 1 марта, «Интерфакс» со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Альта» Руслана Хисамова.

Во время проведения земельных работ строители обнаружили останки более чем 50 человек, в том числе скелет офицера Вермахта. «В некоторых костях найдены осколки снарядов, пули и медицинские жгуты. Можно говорить, что эти люди погибли во время штурма Кенигсберга (прежнее название Калининграда — прим. «Ленты.ру») весной 1945 года», — отметил Хисамов.

Все найденные останки перезахоронят на муниципальном кладбище в соответствии с местным законодательством, а кости офицера будут погребены в могильнике немецких военных, отметил представитель «Альты». Стройка продолжится в обычном режиме.

В 2008 году в Северной Осетии при проведении работ по расширению железнодорожного полотна нашли аналогичное захоронение. Это была смешанная, так называемая санитарная могила, в ней находились останки как немецких, так и советских солдат.