В Аргентине учителя вышли на акцию протеста против президента

В столице Аргентины Буэнос-Айресе прошла акция протеста с участием учителей, выступающих против планов президента страны Маурисио Макри по установлению верхнего предела зарплаты. Видео с места событий публикует Ruptly.

За порядком на демонстрации следили около двух тысяч стражей порядка. Педагоги выстроились колонной на пути следования кортежа президента в здание Национального конгресса. Несмотря на то, что акция в целом носила мирный характер, не обошлось без отдельных стычек между протестующими и полицейскими.