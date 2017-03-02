Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма

Участившиеся вылеты истребителей-перехватчиков с крымской авиабазы Бельбек объясняются активизацией полетов беспилотных аппаратов стран НАТО в непосредственной близости от воздушного пространства России. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, в основном у побережья Крыма попадаются аппараты Globak Hawk и Poseidon. Беспилотники, как отмечает источник, управляются операторами из стран Средиземноморья и предназначены для ведения аэро- и радиолокационной разведки вблизи воздушных границ полуострова.

«Дежурная смена перехватчиков Су-30СМ и Су-27СМ постоянно находится в полной готовности, а пилоты заступают на дежурство в компенсирующих скафандрах», — рассказал источник.

RQ-4 Global Hawk — беспилотник стратегической разведки, используется ВВС и ВМС США с середины 2000-х годов. Аппараты этого типа неоднократно замечались над Черным морем и восточной Украиной.

Беспилотного летательного аппарата Poseidon на вооружении стран НАТО нет. Такое обозначение носит P-8, патрульно-противолодочный самолет авиации ВМС США.