Отбиравший алкоголь и сигареты у мусульман блогер отрекся от шариатского патруля

Создатель проекта «Стоп Харам» Ислам Исмаилов, который на улицах столицы призывает прохожих, преимущественно мусульман, отказаться от алкоголя, курения и антисоциального поведения, заявил телеканалу «360», что не создавал шариатский патруль.

«Шариатский патруль есть только в СМИ. Есть просто социальный проект, направленный на призыв людей к нормальному поведению, которое принято в социуме. В этом случае в Москве. Я не думаю, что в Москве принято размахивать бутылкой и орать в переходе. Это не так. Люди думают, что я пришел сюда со своим уставом, но я просто исполняю местный», — пояснил Исмаилов.

По его словам, называть его рейд шариатским патрулем некорректно еще и потому, что он рассчитан не только на вразумление мусульман, но и всех людей, которые ведут себя антисоциально на улицах города.

Исмаилов заявил, что «Стоп Харам» не является общественным движением. «Мы втроем вышли один раз, сняли один рейд и все. Что за движение? Что за патрули? Я даже не знаю», — сказал Исмаилов. Он отметил, что пока не знает, будет ли проект развиваться дальше.

Ролик, в котором Исмаилов с единомышленниками требовали от мусульман столицы не курить сигареты и не распивать спиртное в общественных местах, был опубликован на YouTube 28 февраля. Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов назвал «Стоп Харам» «не совсем понятной инициативой», которая может привести к конфликтам, если начнет распространяться по регионам.