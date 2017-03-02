В Чечне установили памятный знак на месте гибели псковских десантников

Глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Псковской области Андрей Турчак открыли памятный знак — мемориальный крест — на месте гибели 84 десантников 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщает пресс-служба администрации ПО.

Памятный знак установлен в селе Улус-Керт Шатойского района Чечни. Высота креста — 2,6 метра, вес — 10 тонн, изготовлен он из темно-серого гранита. На крест нанесена надпись «Ника», имя древнегреческой богини победы.

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Мемориал установлен на месте, где во время Второй чеченской кампании держала оборону 76-я десантно-штурмовая дивизия под командованием подполковника Марка Евтюхина. В 2000 году в одном из боев с превосходящими силами противника погибли 84 из 90 десантников 6-й роты.

Среди погибших десантников были люди разных вероисповеданий, поэтому памятный знак не имеет определенной религиозной принадлежности. Больше всего композиция напоминает изображение Ордена Мужества и объединяет универсальные символы солнца, мирового древа, жизни и смерти.

Вторая чеченская война длилась почти 10 лет и была официально завершена в апреле 2009 года. По официальным данным, в ней погибли по меньшей мере 7385 российских военнослужащих.