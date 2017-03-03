В Благовещенске расправились с семьей предпринимателя

Супружеская пара и их сын найдены убитыми в своем доме в Благовещенске Амурской области. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тела мужчин 1956 и 1987 годов рождения, а также женщины 1959 года рождения были найдены 2 марта в одном из домов, расположенных в переулке Весенний. По данным «Интерфакса», все трое скончались от ножевых ранений.

Глава семейства, по словам источника информагентства, руководил компанией «Автокомплект». В СКР данную информацию подтвердили.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. О том, есть ли у следствия подозреваемые, пока не сообщается.

