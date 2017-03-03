В концерне «Алмаз-Антей» пожаловались на срывающих гособоронзаказ

Научно-производственное предприятие «Старт», входящее в ростеховский холдинг «Технодинамика», в 2016 году не выполнило гособоронзаказ. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, генеральный директор Машзавода имени Калинина (входит в состав концерна «Алмаз-Антей», выпускает системы С-300В).

«Вопрос дошел до министра обороны, до президента, — подчеркнул он. — В ближайшее время будут приняты серьезные управленческие решения».

Клейн уточнил, что «Старт» не смог поставить требуемую технику предприятиям концерна «Алмаз-Антей» (в том числе Ижевскому электромеханическому заводу «Купол» и Ульяновскому механическому заводу).

Речь идет о срыве серийного выпуска систем ПВО «Тор», «Бук», С-400. «Техника не поставлена до сих пор. Находится в стадии отгрузки большое количество транспортно-заряжающих машин», — сообщил Клейн.

В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба потребовала от «Старта» вернуть в бюджет 284 миллиона рублей, которые предприятие, по мнению проверяющих, незаконно включило в состав расходов на исполнение гособоронзаказа по транспортным машинам для систем С-300 и С-400.

Научно-производственное предприятие «Старт» имени А.И. Яскина (Екатеринбург) — одно из крупнейших российских предприятий, выпускающих стартовое оборудование и механизмы для комплексов ПВО и ПРО, корабельных и авиационных пусковых установок и катапультных устройств, а также комплексов наземного обслуживания.