В Саудовской Аравии полицейские забили палками двоих пакистанских трансгендеров

Стражи порядка в Саудовской Аравии замучили до смерти двоих пакистанских трансгендеров. Об этом сообщили пакистанские правозащитники, передает в пятницу, 3 марта, The Independent.

35-летнего Амну и 26-летнего Мино полицейские запихнули в мешки и забили палками. Всего в ходе рейда стражи порядка арестовали 35 предполагаемых трансгендеров.

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Как отмечает издание, Амну и Мино убили за то, что они состояли в гомосексуальных отношениях и переодевались в женщин.

По словам правозащитников, трансгендеры, живущие в Саудовской Аравии, очень напуганы. Активисты требуют от властей королевства объяснений и информации о состоянии 22 человек, которые по-прежнему остаются за решеткой — 11 человек были выпущены на свободу после того, как заплатили штраф в размере 150 тысяч риалов (около 40 тысяч долларов).

Гомосексуализм в Саудовской Аравии карается жестоко — обычно за однополую связь можно лишиться головы.

