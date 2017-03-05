Bloomberg назвал богатейших людей мира

Восемь россиян вошли в первую сотню обновленного рейтинга мировых миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Топ-500 богатейших людей планеты опубликован на сайте агентства.

В числе богатейших россиян оказались крупнейший акционер нефтехимического холдинга «СИБУР» Леонид Михельсон (47-е место, состояние 17,5 миллиардов долларов, глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин (51-место, 16,6 миллиарда долларов), глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (54-е место, 16,5 миллиарда), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (62-е место, 14,8 миллиарда), основатель USM Holdings Алишер Усманов (70-е место, 13,9 миллиарда).

Кроме того, в топ-100 попали глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (71-е место, 13,9 миллиарда долларов, ), акционер «Альфа-групп» Михаил Фридман (74-е место, 13,4 миллиарда) и владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (100-е место, 11,6 миллиарда долларов).

Возглавил рейтинг Bloomberg основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте — американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), на третьем — глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Материалы по теме Много денег из ничего Простые идеи, принесшие миллионы

Кроме того, в первой десятке оказались основатель испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 миллиарда), председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда), а также основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

1 февраля сообщалось, что с начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), выросло на 7,9 миллиарда долларов. В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился на 1,7 миллиарда долларов, до 7,8 миллиарда долларов.