Культура
 

Дима Билан сообщил о проблемах со здоровьем

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Дима Билан
Дима Билан

Российский певец Дима Билан пропустил церемонию вручения музыкальной премии «Звуковая дорожка» из-за болезни. Об этом пишет портал kp.ru в понедельник, 6 марта.

Исполнитель рассказал о своем недуге по телефонной связи во время мероприятия. «Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», — объявил он поклонникам. Билан не уточнил, чем именно болеет.

«Звуковая дорожка» прошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» 4 марта. Жюри премии назвало Билана победителем в номинации «Певец года».

В декабре 2016 года Билан попал в больницу с бронхитом. «Поймали за хвост болезнь, еще немного, и перевалило бы в пневмонию», — написал певец в Instagram. Он опубликовал фотографию, на которой лежит на больничной койке под капельницей.

Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан) — российский певец и киноактер, заслуженный артист Чечни и Ингушетии. В 2008 году победил на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Believe.

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