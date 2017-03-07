Загоревшийся возле метро «Петровско-Разумовская» автобус сняли на видео

Видео: 360tv.ru

В Москве в районе станции метро «Петровско-Разумовская» произошел пожар в автобусе. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. На сайте канала опубликовано видео пожара.

По словам источника РЕН ТВ, загорелся автобус №204. Люди были эвакуированы из него.

В то же время, по информации kp.ru, пожар начался в тот момент, когда транспортное средство находилось на стоянке, и пассажиров в нем не было. Об этом изданию рассказал сотрудник правоохранительных органов.

На место происшествия прибыли спасатели. «Уже в 13:21 автобус был потушен», — сообщили kp.ru в ГУ МЧС по столице. Там отметили, что никто не пострадал. Причины возгорания пока не уточняются.