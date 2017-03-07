В зоопарке Екатеринбурга выбрали лучшую самку

Екатеринбургский зоопарк устроил в интернете выборы самой привлекательной питомицы. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает сайт учреждения.

В голосовании, которое по традиции проводят накануне празднования 8 марта, приняли участие более двух тысяч человек.

Победительницей конкурса стала харза по кличке Герда. Второе место досталось 20-летней самке львинохвостого макака Селене. По поводу третьего места мнения разделились. На одном из сайтов вперед вырвался священный древолаз, на другом «бронзу» поделили древолаз, черепаха мата-мата и попугай ара.

Харза – это наиболее крупный и ярко окрашенный представитель рода куниц. Эти животные вырастают до 80 сантиметров в длину и весят до 5,7 килограмма. В России их можно встретить на территории Приамурья, в бассейне реки Уссури и на Сихотэ-алине, в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской АО и Амурской области.

«Харзы удивительно сообразительные: они могут объединяться в небольшие стаи, чтобы поймать крупную добычу, — сообщает сайт зоопарка. — При этом они берут добычу хитростью — выгоняют ее на лед или загоняют в устроенную засаду».

В 2015 году сообщалось о конкурсе самцов, который провели в зоопарке Екатеринбурга перед Днем защитника Отечества. Победу одержал черный ягуар по кличке Антон.