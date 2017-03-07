В Керчи чиновников заставят проходить освидетельствование у нарколога

Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев пообещал взять под личный контроль прохождение чиновниками медкомиссии, в частности освидетельствование у нарколога. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает «Крыминформ».

«На выходных, в нерабочее время, был задержан [за употребление наркотиков] сотрудник муниципального контроля», — сказал Подлипенцев. По его словам, это уже второй случай в мэрии Керчи — ранее за употребление наркотиков был задержан заместитель главы города Богдан Жорняк.

Керченский мэр отметил, что лично обеспечит своевременность прохождения чиновниками медкомиссии, в том числе их проверку на наркозависимость.

В октябре 2016 года глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров обратился к чиновникам с предложением пройти проверку на наличие в организме наркотических веществ. «Таким образом мы подадим пример всем остальным, ведь как известно, очень мало людей добровольно идут на тестирование», — сказал он.

В июле этого года спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина предложила принять закон об обязательном тестировании депутатов на употребление наркотиков. В конце мая стало известно, что депутаты Свердловского заксобрания начали добровольно проходить тест на употребление наркотиков в рамках акции, которая была организована у здания регионального парламента фондом «Город без наркотиков».