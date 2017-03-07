Разлившая опасное вещество в суде аферистка предстанет перед судом в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Хафизы Ахматшиной, разлившей опасное вещество в здании суда, чтобы сорвать процесс. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщина обвиняется по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в Петроградском районном суде рассматривалось уголовное дело Ахматшиной о мошенничестве. Днем 14 октября 2016 года она разлила напротив кабинета председателя суда 1,2 килограмма ртутьсодержащих отходов, относящихся к классу чрезвычайно опасных веществ.

Таким образом, женщина хотела сорвать судебное заседание и затянуть процесс. О наличии ртути в здании суда Ахметшина сообщила охране. Работа суда была приостановлена на три дня на период демеркуризации.

В ноябре 2016 года ее приговорили к семи годам колонии за мошенничество.