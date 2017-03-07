Президент Казахстана посоветовал чиновникам льстить некрасивым женщинам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что чиновники страны не умеют общаться с женщинами, ему постоянно приходится их этому учить. Об этом в среду, 7 марта, он сказал на приуроченной к Международному женскому дню встрече в администрации главы государства, передает портал Zakon.kz.

«Если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: "Как ты похудела!" Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — посоветовал Назарбаев.

В июне 2016-го Назарбаев допустил возможность избрания на высший пост республики женщины. «Вполне может быть. Тем более что есть такие подготовленные», — заявил он.

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У Назарбаева три дочери. Старшая Дарига возглавляет комитет сената по международным делам, обороне и безопасности. В прошлом она занимала должность заместителя премьер-министра, руководила рядом общественных организаций. Средняя дочь — Динара — руководит Национальным фондом образования имени Нурсултана Назарбаева. Младшая — Алия — замужем за бизнесменом Данияром Хасеновым, является председателем совета директоров строительной фирмы.

Назарбаев руководит Казахстаном более 20 лет. До того как стать президентом, он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии республики. Назарбаев имеет статус лидера нации, который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто очерняет его биографию.