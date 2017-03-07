В Нижнем Новгороде мужчины устроят масштабный флешмоб в честь 8 Марта

Активисты Нижнего Новгорода поздравят женскую половину города с 8 Марта масштабным флешмобом. Желающие принять участие в поздравлении собираются в группе во «ВКонтакте».

По замыслу организаторов, сотни мужчин выстроятся по бокам Чкаловской лестницы, исполненной в форме большой восьмерки. Сверху происходящее будет снимать квадрокоптер.

Среди участников разыграют букеты цветов, билеты в кино, сертификаты на романтический ужин и SPA-процедуры, а главным призом станет iPhone.

Участие во мероприятии в группе во «ВКонтакте» подтвердили больше 800 человек. Среди них есть и девушки, несмотря на то, что авторы флешмоба пригласили исключительно мужчин.