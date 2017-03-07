Микшерный пульт Pink Floyd выставили на торги

Аукционный дом Bonhams выставил на торги микшерный пульт EMI TG12345 MK IV, принадлежавший звукозаписывающей студии Abbey Road. Об этом сообщает Luxurylaunches.

С молотка лот уйдет в Нью-Йорке в конце марта. Точная оценочная стоимость не называется, однако, по данным издания, речь идет о шестизначной сумме.

При помощи этой аппаратуры музыканты Pink Floyd записали альбом Dark Side of the Moon 1973 года. Также им пользовались члены группы The Beatles: Джордж Харрисон, Ринго Стар и Пол Маккартни.

Микшер — один из двух пультов в истории EMI, сделанных на заказ для Abbey Road. TG-пультам и бывший инженер студии Брайан Гибсон назвал его «величайшим из когда-либо созданных».