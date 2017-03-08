Попытка остановить порно на уличном экране стоила мексиканцу жизни

В Мексике погиб пожарный, пытавшийся отключить уличный экран для рекламы, который показывал порнографическое видео. Об этом сообщает издание Metro.

Вместо рекламы большой экран, стоящий возле одного из шоссе в городе Мехико, начал транслировать порноролики из интернета. Удивленные водители притормаживали, чтобы посмотреть и сфотографировать необычное зрелище.

Пожарная бригада предприняла попытку остановить трансляцию, создающую аварийные ситуации на улице. Один из пожарных забрался на экран, чтобы отключить его, но поскользнулся, упал на землю и разбился.

Компания Carteleras.com, которой принадлежит рекламный экран, заявила, что стала жертвой хакерского взлома. Ее представитель принес извинения свидетелям инцидента.

В октябре сообщалось, что в час пик на главном перекрестке Джакарты возле офиса мэра на электронном рекламном щите около 10 минут транслировали порнофильм.

