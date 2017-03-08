В Эквадоре автобус столкнулся с грузовиком и упал в десятиметровый овраг

В Эквадоре автобус с 30 пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие неподалеку от города Кито, столицы страны. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Как сообщает агентство, сначала автобус потерял управление и столкнулся с грузовиком, а после упал в овраг десятиметровой глубины. В результате аварии погибли все находящиеся внутри грузовика и несколько пассажиров автобуса — общая численность жертв достигла 11 человек, 25 получили ранения. Для спасения были мобилизованы 60 бойцов пожарной охраны и полицейских.

