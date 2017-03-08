Социальный проект «Жить» снял видео к 8 Марта

Социальный проект «Жить» выпустил ролик, приуроченный к 8 Марта. Его героини, сотрудницы трамвайного парка, возвращаются после смены домой. Разговоры о наступающем празднике отвлекают вагоновожатую, и ее трамвай сталкивается с легковым автомобилем. Женщины с ужасом ожидают реакции водителя, но он достает из багажника букет цветов, дарит его им и уезжает.

На сайте проекта размещаются истории людей, которые находят в себе силы радоваться жизни, несмотря ни на что. На портал рассказы попадают из социальных сетей благодаря хештегу #жить.

Проект стартовал в октябре 2016 года с одноименной песни, написанной композитором Игорем Матвиенко после теракта над Синайским полуостровом, жертвами которого стали 217 пассажиров и членов экипажа самолета «Когалымавиа».