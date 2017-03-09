Житель Тольятти до смерти забил мухлевавшую соседку-картежницу

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 39-летней женщины, которую, по версии правоохранительных органов, сосед до смерти забил за карточное шулерство. Как сообщает в четверг, 9 марта, пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошел в Тольятти.

Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

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По версии следствия, погибшая распивала спиртное и играла в карты с соседом. «Спустя некоторое время хозяин квартиры заподозрил гостью в жульничестве и попросил удалиться. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина избил гостью (...). Преступление было совершено в подъезде дома», — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали в больницу без сознания; врачам спасти ее не удалось.

6 февраля стало известно, что сотрудники управления Следственного комитета России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в ритуальном агентстве на улице Розы Люксембург в Иркутске нелегального казино.