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Датский школьник нашел на ферме обломки немецкого истребителя и останки пилота

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Даниэль Кристенсен на фоне обломков истребителя
Даниэль Кристенсен на фоне обломков истребителя

Подросток из Дании, выполняя школьное задание, нашел со своим отцом на ферме обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине. Об этом сообщает CNN.

14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсе и его отец Клаус наткнулись на истребитель Messerschmidt, когда с помощью металлоискателя пытались найти в поле старую утварь. «Мы пошли на поле с металлоискателем. Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь еще, что Даниэль мог показать в школе», — рассказал Клаус Кристиансен.

Вместо утвари отец и сын нашли обломки самолета. После этого они, позаимствовав у соседа экскаватор, раскопали яму. «Сначала мы выкапывали металлические обломки вперемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил фермер.

Кристиансен вспомнил рассказы своего деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. «Я считал, что это просто шутка», — признался датчанин.

В настоящее время на месте находки работают саперы, которые должны обезвредить боеприпасы. Исторический музей Северной Ютландии, который занялся обломками самолета, рассчитывает вскоре установить личность пилота. «Мы нашли документы пилота, и я думаю, что у нас есть имя», — заявил куратор музея Торбен Сараув.

Историки предполагает, что истребитель вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг. На это, в частности, указывают продуктовые талоны базы, которые имелись у пилота.

О находке уведомлено посольство ФРГ в Дании.

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