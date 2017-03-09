Билл Мюррей записал песню с «самой опасной группой в мире»

Видео: RHINO / YouTube

Голливудский актер Билл Мюррей записал песню вместе с Полом Шаффером, музыкальным директором «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом». Клип на номер под названием Happy Street («Счастливая улица») был выложен на YouTube-канале звукозаписывающего лейбла Rhino.

В ролике музыкант встречает Билла Мюррея, чтобы обсудить с ним его хорошее настроение, после чего актер начинает петь об умении наслаждаться простыми жизненными радостями.

Песня является первым синглом с дебютного альбома группы Шаффера The World's Most Dangerous Band («Самая опасная группа в мире»), который выйдет 17 марта.

