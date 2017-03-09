В сети призвали президента Кеннеди воскреснуть и уничтожить ЦРУ

Пользователи сети заметили, что опубликованный в Twitter-аккаунте WikiLeaks пароль от архива секретных документов ЦРУ под названием «Убежище 7» представляет собой цитату президента США Джона Фицджералда Кеннеди, после неудачной операции в Заливе свиней поклявшегося «порвать ЦРУ на тысячи кусочков и развеять их по ветру».

В созданном на Reddit обсуждении пароля некоторые юзеры призвали Кеннеди восстать из мертвых и уничтожить ЦРУ. В итоге фраза превратилась в популярный мем, который начал быстро распространяться в Twitter.

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Некоторые вспомнили, что уничтожить ЦРУ хотел и бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс. Другие использовали цитату Кеннеди для публикации ссылок на архив WikiLeaks.

Архив секретных документов ЦРУ под названием «Убежище 7» был опубликован на WikiLeaks во вторник, 7 марта. В файлах утверждалось, что спецслужба могла установить контроль над устройствами по всему миру с помощью многочисленных уязвимостей в смартфонах под управлением iOS и Android, компьютерах на Windows и умных телевизорах компании Samsung.