Верховный суд России разрешил в Удмуртии парковаться на детских площадках

Верховный суд России разрешил жителям Удмуртской Республики парковать автомобили на газонах и детских площадках. Об этом в четверг, 9 марта, «Интерфаксу» сообщил председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета республики Энвиль Касимов.

По словам депутата, иск в Верховный суд Удмуртии подала женщина, которую оштрафовали за парковку на детской площадке, и судья постановил отменить запрет. Госсовет обжаловал это решение в высшей инстанции, но проиграл дело.

«Возникла абсурдная ситуация, когда ГИБДД не может пресекать правонарушения подобного характера, когда автомобиль стоит на газоне или на детской площадке, потому что это не дорога», — отметил Касимов.

Он добавил, что Госсовет Удмуртии успел получить поддержку Заксобрания Свердловской области, которое направило в Госдуму предложение об установлении административного наказания за стоянку автомобилей на озелененных территориях. «Мы все страдаем, когда прямо впритык с подъездами на детской площадке ставят автомобиль. И этот закон появился не по прихоти отдельных депутатов, а по просьбе граждан», — подчеркнул Касимов необходимость в отмененной норме.

Статья, предусматривающая наказание в виде штрафа в тысячу рублей за нарушение требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, совершенное с использованием транспортных средств, была принята Госсоветом республики 12 марта 2014 года.

