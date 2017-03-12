СМИ узнали о запрете британским министрам уезжать за границу

Консервативная партия Великобритании запретила членам правительства покидать страну в связи с запуском процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, отменить зарубежные поездки были вынуждены по меньшей мере два министра, имена которых не раскрываются. «Невозможно уехать в данный момент. Если тенденция сохранится, появится стимул организовать досрочные выборы», — заявил один из них.

Ограничения на выезд за границу, по информации The Daily Telegraph, связаны с тем, что у консерваторов имеется лишь незначительный перевес в британском парламенте. Правящая партия опасается, что отъезд министров в преддверии голосования по законопроекту, запускающему Brexit, нарушит баланс сил, некоторые консерваторы примкнут к лагерю сторонников ЕС и поддержат поправки к документу, предложенные Палатой лордов.

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10 марта The Daily Telegraph сообщила, что процедура Brexit может быть запущена уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента — палата общин и палата лордов — одобрят соответствующий билль. Пэры внесли в него две поправки — о защите прав живущих в Великобритании граждан ЕС и о требовании к правительству заручиться санкцией парламента страны перед заключением с ЕС соглашения о выходе. Ожидается, что кабинет Мэй отвергнет обе.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины принявших участие в голосовании британцев. После этого Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила глава МВД Тереза Мэй.