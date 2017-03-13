Террорист Карлос Шакал вновь предстанет перед судом

Легендарный венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес, известный по прозвищу Карлос Шакал, предстанет перед судом по делу 1974 года. Об этом сообщает The Independent.

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По версии следствия, он бросил ручную гранату в толпу покупателей в Латинском квартале Парижа. В результате взрыва погибли два человека, 34 были ранены. Если суд сочтет Шакала виновным, ему грозит третье пожизненное заключение.

Пик деятельности Карлоса Шакала приходится на 70-е и 80-е годы. Помимо этого, Карлос активно сотрудничал с Народным фронтом освобождения Палестины. Самый известный из совершенных им терактов — захват в 1975 году 42 высокопоставленных заложников в штаб-квартире ОПЕК в Вене. После этого Карлос долго скрывался в странах Ближнего Востока, где принял ислам.

В 1994 году он был выдан Франции властями Судана, после чего в 1997-м был осужден. Суд постановил, что Шакал должен провести остаток жизни в тюрьме за убийство трех человек, в том числе двух полицейских. В 2011-м ему было назначено еще одно пожизненное заключение за четыре теракта на территории Франции в 1982-1983 годах. Он отбывает наказание в тюрьме Клерво.