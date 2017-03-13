Палестинец напал с ножом на полицейских в Иерусалиме

Палестинец напал с ножом на патрульных в историческом центре Иерусалима. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает The Jerusalem Post.

В результате атаки двое сотрудников правоохранительных органов получили колющие ранения, злоумышленник был застрелен на месте. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

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В Иерусалиме предприняты усиленные меры безопасности в связи с празднованием одного из главных еврейских праздников — Пурима. Улицы города патрулируются армейскими и полицейскими нарядами, в места скопления людей также направлены представители различных спецслужб, переодетые в штатское.

По словам пресс-секретаря израильской полиции Микки Розенфельда, повышенные меры безопасности будут действовать до конца проведения праздничных мероприятий по всей территории страны.

Аналогичное нападение на полицейских с применением холодного оружия произошло в Иерусалиме 19 сентября прошлого года. Тогда ранения получили также двое патрульных. Нападавший был также тяжело ранен и задержан другим нарядом полиции, подоспевшим на помощь.