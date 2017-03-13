Американские пенсионеры связали одежду для мерзнущих кур

Пенсионеры из американского штата Массачусетс занялись вязанием свитеров для кур. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает Associated Press.

Участницы клуба любителей вязания, действующего при одном из домов престарелых в пригороде Бостона, хотели помочь курам тропических пород, которые плохо переносят холодные зимы.

Вязаную одежду отдали на соседнюю ферму, где держат кур из Малайзии. Хозяйка фермы утверждает, что птицы стали нести больше яиц после того, как их одели в свитеры.

«Думаю, животным тоже должно быть тепло, — говорит одна из участниц клуба, 76-летняя Либби Каплан. — Я рада, что мы это сделали». «Не могла и вообразить, что кто-то станет вязать свитеры для кур», — признается 76-летняя Барбара Видмейер.

В январе сообщалось, что жительницы деревни, расположенной неподалеку от слоновьего заповедника в индийском городе Матхура, связали пижамы для мерзнущих по ночам животных.