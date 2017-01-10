Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей

Американский путешественник Сэм Барски (Sam Barsky) из штата Балтимор, США, связал 103 свитера с изображенными на них достопримечательностями, которые он успел посетить с 1999 года. Об этом сообщает Mashable.

В материале портала утверждается, что Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть вещи с изображением таких исторических памятников как Стоунхендж, культовых локаций, как Тайс-сквер и обычных мест, которые просто запомнились любителю путешествий: например, детская площадка на берегу озера.

Фото: Sam Barsky 1 /5

«Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером», — замечает сам Барски.

Также он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. «Два последних с Бахайскими садами и Мертвым морем я сделал специально для поездки в Израиль», — добавляет он.

Фотографии Барски были обнаружены посетителями Reddit в воскресенье, 8 января. После их публикации в одном из тредов портала, где снимки набрали более 19 тысяч лайков, путешественник мгновенно стал интернет-знаменитостью.