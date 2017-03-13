Японки разочаровались в русских женщинах после фото Собчак, Земфиры и Шурыгиной

Молодые японки по просьбе российского видеоблогера оценили внешность российских знаменитостей женского пола. Девушкам показали фотографии Ксении Собчак, Натальи Поклонской, Алины Кабаевой, Ирины Яровой, Земфиры и Дианы Шурыгиной. Ролик набрал на YouTube около полумиллиона просмотров.

Девушки по имени Юри и Мани предположили, что Собчак очень умна, и, возможно, является мэром города, например, Москвы. Поклонскую они приняли за студентку, отметив, что она «кавайная», а форма, в которой она фотографировалась, не похожа на настоящую. Кабаеву девушки признали красивой и сексуальной, сочтя ее женой миллиардера.

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Земфира показалась экспертной группе немного похожей на японку, они нашли сходство с японским актером Фудзиварой Тацуя. Яровую девушки спутали с Собчак. Они отметили, женщина на снимке карьеристка, которая не выставляет напоказ эмоций. Шурыгину сочли коварной, а также пофантазировали, что может означать ее жест «на донышке».

В конце ролика девушки заключили, кто им понравился больше всего, а также рассказали, как избавились от стереотипов о русских девушках, которые, как они до сих пор считали, выглядят как феи.