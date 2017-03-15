Нежелательным иностранным организациям запретили создавать юрлица в России

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий иностранным или международным некоммерческим организациям (НКО), которые признаны нежелательными на территории России, создавать в стране юридические лица. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 марта.

Согласно поправкам, которые вносятся в законодательство, таким НКО запрещено не только создавать российские юридические лица, но и участвовать в них. В пояснительной записке отмечается, что организациям, чья деятельность признана нежелательной, лишены права создавать в России свои подразделения. В то же время прямого запрета на учреждение юрлиц для них не установлено. «Принятый закон регулирует этот пробел», — пояснили разработчики нормы на пленарном заседании.

Список нежелательных организаций был обнародован Советом Федерации летом 2015 года. В стоп-лист были включены 12 зарубежных неправительственных организаций, в том числе институт «Открытое общество» (фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по правам человека.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях подписан в мае 2015 года. Он разрешает признавать деятельность соответствующих НКО, представляющую угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности или безопасности, нежелательной на территории страны.