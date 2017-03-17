В 2017 году в Северодвинске заложат седьмой атомоход проекта «Ясень»

Седьмая лодка проекта 885М «Ясень» будет заложена в Северодвинске в течение 2017 года. Об этом в статье, опубликованной в газете «Красная Звезда», заявил главком ВМФ Владимир Королев.

Также в 2017 году, по словам Королева, из эллинга на «Севмаше» выведут подлодку «Казань» — вторую субмарину семейства проекта 885 и головную в проекте 885М.

Седьмая лодка этого проекта на данный момент является последней из числа заказанных флотом в рамках текущей Госпрограммы вооружений (ГПВ-2020). По скорректированным срокам она должна быть передана военным до конца 2023 года. Первоначально все запланированные корабли нужно было сдать до истечения 2020 года, кроме того, некоторое время указывалось на возможность строительства в рамках ГПВ-2020 восьмой субмарины этого типа.

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В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства «Северодвинск», относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена «Казань», в 2013-м «Новосибирск», в 2014-м «Красноярск», в 2015-м «Архангельск» и в 2016-м «Пермь».

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения (из состава комплексов «Оникс» и «Калибр»), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность полета используемых ракет находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.