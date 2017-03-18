В парламенте Таджикистана загорелся компьютер

В здании Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента Таджикистана) произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Информация о возгорании поступила в 7:27 утра (5:27 мск). «По прибытии на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в кабинете по приему граждан. Были задействованы два расчета противопожарных автомашин, пожар был своевременно потушен», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной пожара, по предварительным данным, стал нагрев проводов от компьютера. Рабочая группа продолжает проверку.

Сведений о пострадавших нет.