Епископ Тихон разобрался в истории Февральской революции

В субботу, 18 марта, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) выступил с открытой лекцией «Февральская революция 1917 года: Что это было?». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоялось в Государственном историческом музее в рамках лектория «Исторические субботы» Российского военно-исторического общества (РВИО).

Полный текст лекции доступен по ссылке.

Епископ проанализировал результаты социальных опросов, показавших, что многие из современных россиян не могут ответить на вопрос «Кого и когда свергли большевики?».

Как считает Тихон, молодые жители России не должны забывать трагических событий революции, которая привела к многомиллионным жертвам.