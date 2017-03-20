В ярославской школе умер 17-летний подросток

Следователи в Ярославле выясняют обстоятельства гибели старшеклассника в школе №89. Его тело обнаружили в понедельник, 20 марта, признаков насильственной смерти на нем нет, сообщает пресс-служба местного СУ СК.

Как сообщил источник издания 76.ru, подросток потерял сознание в классе. В школу прибыла скорая, но она не смогла помочь юноше.

Следственные органы проводят доследственную проверку, на месте происшествия работают криминалисты. Они осматривают школу и опрашивают очевидцев. По результатам будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2016 года в одной из школ Омской области 16-летний ученик скончался после соревнований по баскетболу. На церемонии награждения победителей подростку стало плохо, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.