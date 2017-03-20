Дания останется без внешнего долга впервые за 183 года

Дания погасит последний кредит в иностранной валюте на 1,5 миллиарда долларов и впервые за 183 года останется без внешнего долга. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Национальный банк Дании.

«У правительства не было необходимости привлекать валютные кредитные средства, и заимствования постепенно погашались», — отмечается в заявлении ЦБ страны.

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Погашение кредита не означает, что у Дании не останется долгов — власти размещают облигации, номинированные в кронах, для покрытия дефицита госбюджета и других целей, пишет датское издание Altinget.

По данным Минфина Дании, впервые страна получила кредит в иностранной валюте в 1757 году — тогда власти привлекли полмиллиона ригсдалеров (название датской валюты до 1873 года — прим. «Ленты.ру») у Амстердама и Гамбурга. В последний раз у Дании не было задолженности в иностранной валюте в 1834 году.

В феврале сообщалось, что Россия заканчивает выплату внешних долгов Советского Союза, перевод последнего транша, предназначенного Боснии и Герцеговине, как предполагается, будет осуществлен к лету текущего года.