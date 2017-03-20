Девочка с аутизмом станет постоянным персонажем «Улицы Сезам»

В американской детской телепередаче «Улица Сезам» появился новый постоянный персонаж — девочка Джулия, страдающая аутизмом. Ролик с героиней был показан в репортаже телешоу 60 Minutes.

«"Улица Сезам" надеется донести мысль о необходимости инклюзии», — отмечают авторы. В видео, показанном в 60 Minutes, репортер Лесли Стал посещает съемочную площадку передачи и знакомится с Джулией.

«Нам очень нравится Джулия, она для нас особенная», — представил героиню персонаж Элмо.

По словам сценариста «Улицы Сезам» Кристины Ферраро, создатели хотят, чтобы девочка была не «Джулией, страдающей аутизмом», а «просто Джулией».

Поводом для расширения команды маппетов (плюшевых монстров, населяющих вселенную «Улицы Сезам»), как утверждают авторы, стало желание приучить маленьких телезрителей к явлению аутизма, «чтобы дети, встретившие аутистов в реальной жизни, были уже знакомы с тем, что это такое».

Впервые Джулия появилась как эпизодический персонаж в одной из серий «Улицы Сезам» в октябре 2015-го. Первый эпизод, в котором девочка станет полноценным членом команды, выйдет через несколько недель.

«Улица Сезам» выходит на экраны с 1969 года. С января 2016-го передачу транслирует канал HBO.