В сети испугались за судьбу России после смерти Рокфеллера

Пользователи сети признались, что переживают за судьбу мира после смерти миллиардера Дэвида Рокфеллера. Многие юзеры посчитали, что теперь мировое правительство возглавят его давние противники Ротшильды, что несет угрозу для России.

Американский миллиардер и банкир Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни утром в понедельник, 20 марта.

Он родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке и был внуком первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера. В 1936 году окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В 1942-м Дэвид Рокфеллер поступил рядовым на военную службу, дослужился до звания капитана.

После войны работал в Chase Manhattan Bank, президентом которого стал в 1961 году. В апреле 1981 года ушел в отставку в связи с достижением предельно допустимого возраста для данной должности.